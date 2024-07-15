كربلاء من الجو قبيل عاشوراء (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمدينة كربلاء قبيل عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)

وتشهد مدينة كربلاء، توافد أعداد كبيرة من الزوار من العراق وخارجه وهم يحيون ليلة التاسع من محرم. أدناه صور خاصة من الجو..