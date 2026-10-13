الإعلام الرقمي يدعو لإنشاء وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية.. هذا عملها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نقطة انتهى
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للتدابير التي تصون سيادة العراق وسلامة أراضيه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578714-639275014104581841.jpg
الإعلام الرقمي يدعو لإنشاء وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية.. هذا عملها
محليات
2026-10-13 | 11:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
62 شوهد
دعا مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية، فيما حدد 6 مسارات لعملها.
وقال المشرف العام على المركز مهند حبيب السماوي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "يجب إنشاء وزارة متخصصة بالتحول والتكنولوجيا الرقمية في
العراق
، تضم
مركز الأمن السيبراني
ومركز البيانات والتحول الرقمي والمؤسسات ذات الاختصاص، وفق تقييم مؤسسي واساس قانوني، وتسريع تطوير
الخدمات الحكومية
الإلكترونية، والحد من تداخل الصلاحيات".
واضاف ان "أهمية الوزارة، على اختلاف التسميات المقترحة، تكمن في توحيد جهود التحول الرقمي في العراق، من خلال ربط عملية التحول وتطوير الخدمات والبنية التحتية الرقمية بحماية البيانات والأمن السيبراني، لتعزيز التكامل وتنسيق العمل بين مؤسسات الدولة، وبما يفضي الى تقليل الوقت والكلفة على المواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي وشفافيته، فضلا عن تفادي التشتت والفوضى وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الموضوع".
وشدد السماوي على "ضرورة تحديد صلاحية الوزارة ومهامهم بدقة، وعلاقتها بوزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات والجهات المتخصصة بهذا المجال، مع احترام الاختصاصات القانونية واستقلالية التنظيم والرقابة، فضلا عن اعتماد هيكل رشيق يستثمر الكفاءات والموارد القائمة ويتجنب التضخم الوظيفي والإداري".
وحدد السماوي بحسب البيان "6 مسارات استراتيجية لعمل الوزارة:
أولا: إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل ومتابعة تنفيذها بمؤشرات قابلة للقياس، ورقمنة الخدمات وتكامل الأنظمة وتبادل البيانات وفق القانون وضوابط الخصوصية.
ثانيا: دعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة والاستثمار التقني، ومساندة المدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.
ثالثا: تطوير مراكز البيانات الوطنية وتوطين استضافة البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الخدمات وتنظيم الوصول إلى البيانات ونقلها عبر الحدود.
رابعا: التعاون مع الجهات المختصة لوضع أطر واضحة لضرائب الشركات والمنصات العالمية المستفيدة من السوق العراقية، على أن تتولى الجهات المخوّلة تحصيلها وفق القانون.
خامسا: إدماج الحماية في تصميم المشروعات الرقمية وتطوير التنسيق والاستجابة للحوادث بالتعاون مع الجهات المعنية.
سادسا: تشجيع التطبيقات والبحوث المرتبطة بالاحتياجات الوطنية، وتعزيز الشراكات وتأهيل العراقيين في البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وأكد أن "هذه المسارات ينبغي أن تسهم في خلق فرص عمل بالقطاع الخاص وتعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الرقمي"، مشدداً على أن "نجاح الوزارة يُقاس بقدرتها على تحويل الخطط إلى خدمات ملموسة تحسّن حياة المواطنين وتدعم اقتصاد العراق وتحمي بياناته".
وكان مركز الاعلام الرقمي قد اقترح تشكيل وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية في 23 من شهر كانون الأول عام 2021.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
رئيس هيئة الإعلام يعلن اعتماد شركة Apple منصة رقمية موثوقة للعمل في العراق
12:08 | 2026-08-06
العدل تبدأ المرحلة الأولى للتحول الرقمي في بغداد
04:00 | 2026-08-16
الإعلام والاتصالات تنهي البث الرقمي المشفّر غير المرخص في ذي قار وميسان
07:22 | 2026-09-17
هيئة الإعلام تطرح مسودة "تنظيم المحتوى الرقمي" للاستشارة العامة
05:22 | 2026-09-13
الاعلام الرقمي
وزارة جديدة
مركز الأمن السيبراني
الذكاء الاصطناعي
الخدمات الحكومية
وزارة الاتصالات
السومرية نيوز
هيئة الإعلام
سومرية نيوز
مركز البيان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالصور.. ما عثر عليه داخل محطة انتظار الباصات في ساحة النسور
محليات
31.2%
12:04 | 2026-10-12
بالصور.. ما عثر عليه داخل محطة انتظار الباصات في ساحة النسور
12:04 | 2026-10-12
ارتفاع جديد بسعر الدولار في العراق
اقتصاد
25.16%
09:31 | 2026-10-12
ارتفاع جديد بسعر الدولار في العراق
09:31 | 2026-10-12
اكتملت بنسبة 90% وهذه الأسماء المرشحة.. الكابينة الوزارية تقترب من خط النهاية
سياسة
23.47%
04:00 | 2026-10-12
اكتملت بنسبة 90% وهذه الأسماء المرشحة.. الكابينة الوزارية تقترب من خط النهاية
04:00 | 2026-10-12
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
محليات
20.17%
02:00 | 2026-10-13
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
02:00 | 2026-10-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
Live Talk
حملات النظافة المجتمعية وأثرها في تغيير السلوك - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-12
Live Talk
حملات النظافة المجتمعية وأثرها في تغيير السلوك - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
Live Talk
حملات النظافة المجتمعية وأثرها في تغيير السلوك - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-12
Live Talk
حملات النظافة المجتمعية وأثرها في تغيير السلوك - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
حملة لإزالة المعابر غير النظامية على سكك الحديد جنوبي بغداد
12:12 | 2026-10-13
قرار جديد يخص أصحاب "التكتك" في ميسان
12:09 | 2026-10-13
من الرياض.. وزير النفط: ضرورة حماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الناقلات
11:07 | 2026-10-13
عبر منصة (قدم).. التعليم تطلق التقديم للمنحة المجانية للمجموعة الطبية
11:06 | 2026-10-13
عبر منصة (قدم).. التعليم تطلق التقديم للمنحة المجانية للمجموعة الطبية
11:03 | 2026-10-13
الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات
10:59 | 2026-10-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.