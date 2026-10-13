الإعلام الرقمي يدعو لإنشاء وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية.. هذا عملها

وقال المشرف العام على المركز مهند حبيب السماوي في بيان ورد لـ ، انه "يجب إنشاء وزارة متخصصة بالتحول والتكنولوجيا الرقمية في ، تضم ومركز البيانات والتحول الرقمي والمؤسسات ذات الاختصاص، وفق تقييم مؤسسي واساس قانوني، وتسريع تطوير الإلكترونية، والحد من تداخل الصلاحيات".واضاف ان "أهمية الوزارة، على اختلاف التسميات المقترحة، تكمن في توحيد جهود التحول الرقمي في العراق، من خلال ربط عملية التحول وتطوير الخدمات والبنية التحتية الرقمية بحماية البيانات والأمن السيبراني، لتعزيز التكامل وتنسيق العمل بين مؤسسات الدولة، وبما يفضي الى تقليل الوقت والكلفة على المواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي وشفافيته، فضلا عن تفادي التشتت والفوضى وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الموضوع".وشدد السماوي على "ضرورة تحديد صلاحية الوزارة ومهامهم بدقة، وعلاقتها بوزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات والجهات المتخصصة بهذا المجال، مع احترام الاختصاصات القانونية واستقلالية التنظيم والرقابة، فضلا عن اعتماد هيكل رشيق يستثمر الكفاءات والموارد القائمة ويتجنب التضخم الوظيفي والإداري".وحدد السماوي بحسب البيان "6 مسارات استراتيجية لعمل الوزارة:أولا: إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل ومتابعة تنفيذها بمؤشرات قابلة للقياس، ورقمنة الخدمات وتكامل الأنظمة وتبادل البيانات وفق القانون وضوابط الخصوصية.ثانيا: دعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة والاستثمار التقني، ومساندة المدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.ثالثا: تطوير مراكز البيانات الوطنية وتوطين استضافة البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الخدمات وتنظيم الوصول إلى البيانات ونقلها عبر الحدود.رابعا: التعاون مع الجهات المختصة لوضع أطر واضحة لضرائب الشركات والمنصات العالمية المستفيدة من السوق العراقية، على أن تتولى الجهات المخوّلة تحصيلها وفق القانون.خامسا: إدماج الحماية في تصميم المشروعات الرقمية وتطوير التنسيق والاستجابة للحوادث بالتعاون مع الجهات المعنية.سادسا: تشجيع التطبيقات والبحوث المرتبطة بالاحتياجات الوطنية، وتعزيز الشراكات وتأهيل العراقيين في البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.وأكد أن "هذه المسارات ينبغي أن تسهم في خلق فرص عمل بالقطاع الخاص وتعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد الرقمي"، مشدداً على أن "نجاح الوزارة يُقاس بقدرتها على تحويل الخطط إلى خدمات ملموسة تحسّن حياة المواطنين وتدعم اقتصاد العراق وتحمي بياناته".وكان مركز الاعلام الرقمي قد اقترح تشكيل وزارة للتحول والتكنولوجيا الرقمية في 23 من شهر كانون الأول عام 2021.