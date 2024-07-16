دوام رسمي وشوارع بغداد خالية من الازدحامات.. ماذا يجري؟

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بازدحامات بغداد والموقف المروري صباح اليوم الثلاثاء 16 تموز 2024، حيث تشهد الشوارع حركة مرور ممتازة مع ازدحامات قصيرة ومتناثرة بالرغم من ان اليوم هو يوم دوام رسمي وليس عطلة، باستثناء الدوائر المرتبطة بديوان محافظة بغداد التي عطلت الدوام الرسمي اليوم.





نزلة سريع الدورة على سريع محمد القاسم



جسر وساحة الطابقين



جسر القادسية قرب مشروع الماء



شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة



شارع يافا امام وزارة الهجرة ومجلس الوزراء



شارع 6 وشيخ معروف



الفرع من شارع وزارة الصحة الى مدينة الطب



حركة مرور بطيئة في شارع الشيخ عمر وشارع الجمهورية والرشيد وشوارع النهضة والكيلاني



محمد القاسم من شارع صفي الدين الحلي الى مستشفى الكندي



شارع ومجسر باب المعظم من المقبرة البريطانية لغاية المعهد الطبي



حركة مرور بطيئة في شوارع باب المعظم





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:نزلة سريع الدورة على سريع محمد القاسمجسر وساحة الطابقينجسر القادسية قرب مشروع الماءشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةشارع يافا امام وزارة الهجرة ومجلس الوزراءشارع 6 وشيخ معروفالفرع من شارع وزارة الصحة الى مدينة الطبحركة مرور بطيئة في شارع الشيخ عمر وشارع الجمهورية والرشيد وشوارع النهضة والكيلانيمحمد القاسم من شارع صفي الدين الحلي الى مستشفى الكنديشارع ومجسر باب المعظم من المقبرة البريطانية لغاية المعهد الطبيحركة مرور بطيئة في شوارع باب المعظم