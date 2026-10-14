السجن لسنتين بحق التجار المتلاعبين بالأسعار

وقال حنون في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق التجار الذين يستغلون المستهلك ويتلاعبون بالأسعار، عند ثبوت الاستغلال".وأضاف أن "العقوبات المنصوص عليها قانوناً تشمل الغرامة والحبس"، مشيرا الى أن "مدة الحبس قد تصل إلى سنة أو سنتين، بحسب نوع المخالفة والأحكام القانونية".