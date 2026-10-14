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نقيب المحامين تحرّك شكوى جزائية بحق رئيس مؤسسة السجناء السياسيين
محليات
2026-10-14 | 09:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
330 شوهد
حرّكت نقيب المحامين العراقيين،
أحلام اللامي
، شكوى جزائية أمام
محكمة تحقيق الكرادة
بحق رئيس
مؤسسة السجناء
السياسيين، على خلفية الامتناع عن تنفيذ أحكام القانون والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وجاءت الشكوى، وفق بيان للنقابة، بسبب عرقلة دخول المحامين إلى دوائر المؤسسة ولجانها، وعدم تمكينهم من ممارسة مهامهم القانونية في تمثيل المواطنين، رغم المخاطبات الرسمية لتسهيل عملهم.
وطالبت
اللامي
"باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع الواردة في الشكوى".
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محكمة تحقيق
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