نقيب المحامين تحرّك شكوى جزائية بحق رئيس مؤسسة السجناء السياسيين

وجاءت الشكوى، وفق بيان للنقابة، بسبب عرقلة دخول المحامين إلى دوائر المؤسسة ولجانها، وعدم تمكينهم من ممارسة مهامهم القانونية في تمثيل المواطنين، رغم المخاطبات الرسمية لتسهيل عملهم.وطالبت "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع الواردة في الشكوى".