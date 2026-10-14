النجف.. إتلاف 5 أطنان من الشحوم و200 كغم من الكبدة منتهية الصلاحية

وذكر بيان لدائرة صحة ، انه "نفذت فرق الرقابة الصحية في الأشرف حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع والمستشفى البيطري، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الرقابة على تداول الأغذية وضمان سلامتها وحماية العامة".وأوضح مسؤول شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة، أمجد الجنابي، أن "الحملة أسفرت عن اكتشاف مخزن للحوم داخل أحد المنازل، حيث جرى إتلاف 200 كغم من الكبدة منتهية الصلاحية، فيما قرر المستشفى البيطري إتلاف خمسة أطنان من الشحوم، وفق الإجراءات الأصولية المتبعة".وأضاف الجنابي أن "شعبة الرقابة الصحية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تضمنت غلق المحل، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المشتركة ومتابعة أماكن خزن وتداول المواد الغذائية، للحد من المخالفات وضمان عدم وصول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري إلى المواطنين".