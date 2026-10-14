قرار حكومي يخص العمالة العراقية

وقال وكيل الوزارة، خالد أمجد الصائغ، في بيان تابعته ، إنه "تم إلزام الشركات النفطية بتشغيل 80 بالمئة من العمالة العراقية وتسجيل العاملين بالضمان الاجتماعي".وأضاف، أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".