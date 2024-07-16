العاب نارية تتطاير في الهواء مع ساعات الصباح الأولى في بغداد

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بان حريقا اندلع في مخزن للألعاب النارية في منطقة بوب الشام ببغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في مخزن للألعاب النارية بمنطقة بوب الشام بالعاصمة بغداد، ما أدى الى الحاق اضرار مادية وتطاير الألعاب النارية في الهواء".

وأضاف ان "الحريق امتد الى المخازن المجاورة"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تواصل عملية اخماده".

وذكر ان "سبب اندلاعه هو تماس كهربائي".