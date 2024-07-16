دمار "اللوز والتين والزيتون".. ما حصل في العمادية

السومرية نيوز – محلي

التهمت النيران التي تسببت فيها مواجهات بين PKK والجيش التركي 40 دونماً من الأراضي قسم منها حقول وبساتين لمواطنين على الطريق بين العمادية وديرلوك في محافظة دهوك.

واندلعت النيران صباح أمس الاثنين واستمرت ثماني ساعات وأتت على مراعي وحقول وبساتين المواطنين وبينها بساتين كروم.

وقال المزارع محمد ميرستكي، لوسائل إعلامية كردية تابعتها السومرية نيوز،: "كنا بانتظار جني ثمار هذه الحقول والبساتين خلال هذا الشهر، حيث ان خسارة الثمار قد لا تكون مشكلة، لكن الأشجار وكل ما في الحقول والبساتين قد قضي عليها".

وإلى جانب بساتين الكروم التهمت النيران أشجار اللوز والتين والزيتون والسماق، وبينما كانت هذه السنة غزيرة الثمر فإن كل ثمار تلك الحقول والبساتين تعرضت للتلف.

فيما اكد المزارع نزار حسين "حتى الثمار التي لا تزال على الشجر لم تعد تنفع، فقد تعرضت للدخان ولم تعد ذات فائدة، لم يبق شيء، كل بساتين الكروم واللوز دمرت"، موضحا ان "النيران أتت على مساحة واسعة، ليست الحقول والبساتين وحدها، بل أن النار قضت على الأحياء الموجودة".

وبحسب مديرية الدفاع المدني في دهوك، قضت المواجهات المسلحة بين الجيش التركي ومقاتلي PKK، تسببت في حرق أكثر من 25 ألف دونم من الغابات ومن مراعي الأهالي في المنطقة.

و أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية (CPT) في 12 تموز الجاري، أن الجيش التركي قصف إقليم كردستان 285 مرة خلال 27 يوماً، ونزحت 182 عائلة و602 قرية مهددة بالإخلاء بسبب العمليات العسكرية في القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك.