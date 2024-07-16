أهالي منطقة المعامل يناشدون عبر السومرية لإنقاذهم من حريق النفايات (فيديو)

محليات

السومرية نيوز – محليات



ناشد أهالي منطقة المعامل/ الباوية، شرقي بغداد، لإنقاذهم من موقع الطمر الصحي القريب من المنازل، مبينين ان النيران والدخان يتصاعد من هذا الموقع منذ ثلاثة أيام ولم يتدخل أحد لإخماده، في وقت أكدوا فيه على إصابة العديد من المواطنين بأمراض مختلفة من مخلفات هذا الموقع.

