إطلاق خدمة الكترونية خاصة بإصدار تأييد التقاعد في العراق (فيديو)

الهيأة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تنفيذاً للبرنامج الحكومي في تبسيط الإجراءات وتقديم كافة الخدمات التي بدورها تساعد على إنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة، نعلُن بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إطلاق خدمة الكترونية خاصة بإصدار تأييد التقاعد عِبرَ بوابة اور الوطنية للخدمات الحكومية.وأضاف البيان، انه تم إنجاز هذهِ الخدمة بالتعاون بين هيأة التقاعد الوطنية ومركز البيانات الوطني وتم تفعيل الخدمة بدءاً من 9 تموز 2024 باستخدام منصة مقاطعات البيانات الآنية، لتمكن المتقاعدين من الحصول على الوثيقة الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الهيأة وفروعها في المحافظات.يتضمن الفيديو ادناه الشرح التوضيحي لطريقة الحصول على الوثيقة الكترونياً: