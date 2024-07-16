السومرية نيوز-محليات



تفاعل العراقيون بشكل كبير وإيجابي مع اعلان مجلس شؤون طائفة الصابئة المندائيين في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، الغاء الاحتفالات بعيدهم الكبير لتزامنه مع أيام شهر محرم وفي يوم التاسع من محرم تحديدًا هذا العام.







وتفاعل الاف العراقيين مع الخبر على الصفحة الرسمية لقناة السومرية، ووضعوا الاف التعليقات التي تحمل الشكر والامتنان لابناء طائفة الصابئة المندائيين على الموقف.



وينتشر الصابئة المندائيون في مناطق جنوب العراق منذ مئات السنين، وكانوا في سنوات سابقة يتركزون بشكل اكبر في محافظة ميسان. وفي خبر نشرته السومرية نيوز، قال رئيس المجلس سليم ضامن عودة، إنه "تضامنا مع ذكرى العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين وال بيته الاطهار واصحابه الأبرار، قرر مجلس شؤون طائفة الصابئة المندائيين في سوق الشيوخ إلغاء الاحتفالات الخاصة بمناسبة العيد الكبير ( دهوا ربا )، والاقتصار على احياء المراسم الدينية".وتفاعل الاف العراقيين مع الخبر على الصفحة الرسمية لقناة السومرية، ووضعوا الاف التعليقات التي تحمل الشكر والامتنان لابناء طائفة الصابئة المندائيين على الموقف.وينتشر الصابئة المندائيون في مناطق جنوب العراق منذ مئات السنين، وكانوا في سنوات سابقة يتركزون بشكل اكبر في محافظة ميسان.

وعيد (دَهْوَا رَبَّا) أو العيد الكبير، يمثل رأس السنة المندائية، ويوافق يوم الـ16 من تموز من كل عام، وتترتب عليه طقوس كثيرة، منها التعميد، وعمل طعام الغفران (الثواب) على أرواح من غادروا هذه الدنيا، والاعتكاف في المنازل لمدة 36 ساعة بسبب خلو الأرض من الملائكة لعروجها للسماء لتأدية فروض الطاعة والشكر، وبعدها يصبح يوم العيد والتهاني والتبريكات بين أبناء الطائفة.



