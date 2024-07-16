زيارة عاشوراء وصراعات نينوى والمجمعات السكنية تقطع المياه عن العاصمة بنشرة السومرية

# لإحياء ليلة عاشوراء.. ارتفاع وتيرة الاستعدادات في كربلاء.. ونشر آلاف المنتسيبن والمتطوعين لتنظيم الزيارة# النزاهة النيابية تطلق برنامجا لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.. والسبت المقبل اولى جلسات الفصل الجديد# اعفاء مدراء الوحدات الادارية يشعل صراعا سياسيا في نينوى.. والمحافظ يدعو اعضاء ونواب ووزراء المحافظة للاجتماع# بعد تحويل مسارها.. المجمعات السكنية تحرم مناطق في العاصمة من المياه.. والاهالي يطالبون بوضع حد للتجاوزات