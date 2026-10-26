رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع غرفة قطر تأسيس شركة استثمارية مشتركة

وقالت الهيئة في بيان إن شارك في أعمال النسخة التاسعة من الاستثمار العالمي 2026، المنعقد في العاصمة القطرية للمدة من 25 إلى 27 تشرين الأول، تحت شعار "الاستثمار في المستقبل"، باستضافة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بالشراكة مع .وأضافت أن الياسري التقى، على هامش المنتدى وضمن وفد حكومي عراقي رفيع المستوى، رئيس ، بحضور أحمد العبيدلي، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في ، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية.وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع شهد طرح مقترح استراتيجي لدراسة إنشاء شركة استثمارية مشتركة تضم رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، بما يتيح الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص العراقي والقطري.وأكدت أن اللقاء يمثل خطوة نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وقطر، وفتح آفاق أوسع أمام الشراكات بين المستثمرين ورجال الأعمال، بما يدعم المصالح المشتركة.