أمر وزاري بنقل مدير مصرف النهرين الإسلامي إلى "الرشيد" (وثيقة)

وبحسب الأمر الوزاري رقم (698)، جاء القرار استناداً إلى الأمر الديواني رقم (26597)، وكتاب المؤرخ في 11 تشرين الأول 2026.ونص الأمر على تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ الانفكاك والمباشرة الرسمية، مع توجيه نسخ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة التقاعد الوطنية وديوان التأمين، فضلاً عن إدارتي مصرفي والنهرين الإسلامي، لاتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة.