قريبا.. إطلاق تطبيق (مولدتي)

وقال رئيس والغاز في المجلس بتصريح في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "ملف المولدات في واجه إشكالات عديدة لاسيما بين المتعهدين والمواطنين، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود والأمبير، فضلاً عن عدم كفاية حصص (الكاز) المقررة من ".وأضاف أن "المجلس أعد منذ عامين استناداً إلى هذه الاشكالات، دراسة شاملة لتحويل عمل المولدات إلى نظام (الأتمتة) بما ينسجم مع التوجه الحكومي بهذا الشأن"، مشيرا الى ان "الدراسة تضمنت اعتماد تطبيق (مولدتي) والانتقال إلى العمل الالكتروني في إدارة ملف المولدات، إذ تمت المصادقة عليها من قبل المحافظة وإحالة تنفيذها إلى الشركات المتخصصة".واكد أن "المحافظة تعاقدت مؤخراً مع إحدى الشركات الرصينة من أجل العمل على إدخال التطبيق حيز التنفيذ"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الإدارية والفنية للشركة شارفت على الانتهاء، وسيتم اعتماد التجربة فعلياً في بغداد مطلع العام المقبل".وبين أن "التطبيق سيكون متاحاً على الهواتف الجوالة للمواطنين وتتم مراقبة التشغيل من خلاله، كما سيجري نصب عدادات داخل المولدات من أجل تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالمشتركين وسعر الأمبير، وكذلك كمية الوقود التي تم استهلاكها".ولفت الخزعلي إلى "إتاحة عملية الدفع الإلكتروني لأجور المولدات من خلال (الماستر كارد) حرصاً على عدم التلاعب بالأسعار من قبل أي متعهد، فضلاً عن مراقبة وإدارة جميع خدمات التطبيق من خلال نظام إلكتروني مركزي مرتبط مع الوحدات الإدارية في المناطق كافة ويعمل على تحديث المعلومات آنياً".