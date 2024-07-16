في البصرة.. كشف حقيقة وفاة أربعة مواطنين نتيجة حقنهم بالخطأ

نفى مدير مركز الحروق في مستشفى الفيحاء التعليمي بمحافظة البصرة، الثلاثاء، وفاة أربعة مواطنين نتيجة حقنهم بالخطأ.

​

وقال خالد شنشل النعمة في بيان، "تداولت معلومات صحفية منقولة عن احد المواطنين عن وفاة أربعة مصابين نتيجة حقنهم بالخطأ في مركز الحروق، ننفي نفيا قاطعا حقن اي مصاب بالخطأ والتسبب بوفاته، وبالامكان العودة إلى كل التقارير الطبية وما تعرف بطبلة المرضى للتحقق من قبل اللجان الطبية المختصة للمتابعة".

وأضاف البيان أن "المصابين الأربعة الذين توفوا من ثلاث عوائل مختلفة بنت بعمر 14 سنة دخلت لمركز الحروق منذ أسبوعين بدرجة حرق 100% مع اصابة استنشاقية، المصاب الثاني بعمر 48 سنة دخل للمركز منذ أسبوعين أيضا بنسبة حرق 90% مع اصابه استنشاقية، المصابة الثالثة والرابعة من عائلة واحدة مصابة بعمر 32 سنة دخلت المركز بنسبة حروق 100% ومصابة أخرى من ذويها تعرضت للحرق وهي تحاول اطفاء النار عن قريبتها ودخلت للمركز بحروق 70% مع اصابة استنشاقية".

ولفت البيان الى أن "كافة ذوي المصابين المتوفين على اطلاع بصعوبة الحالة الصحية لهم جراء درجات الحروق المتقدمة حيث يتم شرح الحالة من قبل الاطباء الاختصاص يوميا ويوجد سجل يوثق تواقيع ذوي المصابين على الخطورة والحالات الحرجة علما في كل دول العالم تعتبر حالات صعبة وتعالج تلطيفيا".

وكشف البيان أن "نسب الوفيات في مركز الحروق بالبصرة ضمن المعدلات الموجودة لدول العالم وهي من 10 الى 15%، ضمنها حالات تصل للمركز بنسب حروق عالية جدا".

ولفت الى أن "احد ذوي عوائل المتوفين قام بالاعتداء على طبيب مقيم دوري بالضرب وتهديده، مدعي أنه من تسبب لوفاة ذويه علما ان الطبيب المقيم الدوري لا يخصص علاج ودوره متابعة الفعاليات الحيوية بل الأطباء الاختصاص ولا يقوم بزرق الأبر وتم تقديم شكوى من قبل الطبيب على المعتدي.

وتابع أن "مركز الحروق ان لديه كل الوثائق والتقارير الطبية التي تنفي تلك الادعاءات ويتضمنها شرح وافي لعوائل المرضى عن الحالة الصحية لذويهم الذين تعرضوا للحرق بدرجات متقدمة تصل إلى 100% عند دخولهم المركز وموقع من قبل الاهل وبالامكان اطلاعه للجان المختصة"، مشددا "تلتزم دائرة صحة البصرة بحقها القانوني في الرد على الادعاءات التي تحاول نسف جهود الكوادر الطبية والصحية التي جهود قصوى للحفاظ على حياة المرضى".