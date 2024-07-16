التعليم تقرر اعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تأكيدا على سياق المعالجات القانونية الممكنة التي تتناسب وهدف العملية التعليمية في تمكين الطلبة من استكمال التحصيل العلمي اللازم فقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي باعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب".وأضاف البيان، ان القرار يشمل "الطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم في جميع المراحل للدراسات الأولية الصباحية والمسائية ممن خاضوا الامتحانات التقويمية وغير التقويمية في الدورين الأول والثاني في الجامعات الحكومية والأهلية".