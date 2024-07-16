من الكاظمية.. إحياء ليلة العاشر من محرم (صور)

تشهد مدينة الكاظمية شمالي بغداد، إحياء ليلة العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وتوافد الزوار بأعداد كبيرة من بغداد ومختلف المحافظات العراقية. وتنشر السومرية نيوز، صورا من شوارع عدة في مدينة الكاظمية قرب مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام)..