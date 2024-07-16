بعدسة السومرية.. زيارة عاشوراء في كربلاء

تنشر السومرية نيوز، صورا من مدينة كربلاء لإحياء ليلة العاشر من شهر محرم.

وتشهد كربلاء وتحديدا قرب مرقدي الإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام) توافد ملايين الزوار. أدناه صور بعدسة السومرية..