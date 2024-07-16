أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن اعتقال تاجري مخدرات بعملية أمنية في كركوك.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، "من خلال اعتراف بعض المتهمين الملقى القبض عليهم سابقاً، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما (3 كليو و200 غرام) من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف أن "عملية القبض جاءت في محافظة كركوك وباشراف من مدير مخدرات كركوك"، مشيرا الى "توقيف المتهمين وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما".