اعتقال شخصين من حركة "العلاهية" في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال شخصين من حركة ما تعرف بـ"العلاهية" في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية تعتقل شخصين من يسمى بالقربان او العلاهية في محافظة البصرة".

وتشير معلومات محلية الى أن حركة "العلاهية" ظهرت في البصرة وذي قار عام 2020، وتوجد مقاطع فيديو تظهر نشاطها اثناء شهر محرم وهم يذكرون بأن "علي هو الله"، كما انهم يشجعون على "قتل النفس في سبيل الإمام علي"، بحسب تلك المعلومات.