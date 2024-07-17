بالصور من سامراء.. أجواء ليلة الـ 11 من محرم

وقالت العتبة العسكرية في بيان، "مواساة لوحدة العقيلة زينب (عليها السلام) ومصابها بأهل بيتها (سلام الله عليهم) شموع الفقد تشتعل حرقة وأسى في مرقد الامامين العسكريين (عليهما السلام)".وجرت في مدينة كربلاء الأربعاء، زيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) بمشاركة ستة ملايين زائر وفق ما أعلنته المحافظة.أدناه صور من العتبة العسكرية..