بعد تغيير سعر الصرف.. تحرك لإقرار قانون سلّم الرواتب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للتدابير التي تصون سيادة العراق وسلامة أراضيه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578576-639274710777687858.jpeg
بعد تغيير سعر الصرف.. تحرك لإقرار قانون سلّم الرواتب
محليات
2026-10-13 | 02:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,316 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
تتجدّد المطالب النيابية بالمضي بمقترح قانون سلم الرواتب، في ظل تداعيات تغيير سعر صرف الدولار، وما يمكن أن تتركه من آثار في الموظفين من ذوي الدخل المحدود.
وقال رئيس
اللجنة المالية
النيابية النائب
عدي عواد
، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "مقترح قانون سلم الرواتب سيُعرض قريباً في جلسات
مجلس النواب
، بعد أن أعدته كتلة (الصادقون) إثر دراسته مع مختصين في
الشؤون المالية
والاقتصادية".
وأضاف أن "المقترح قُدّم إلى
المحكمة الاتحادية
لضمان عدم تعرضه للطعن"، متوقعاً أن "يُطرح للقراءة الأولى في الجلسات المقبلة".
وأوضح
عواد
، أن "اللجنة المالية مستعدة للاستماع إلى الملاحظات بشأن القانون بعد قراءته، وتبنّي ما تراه منصفاً ومتوافقاً مع الأطر القانونية"، مشيرا إلى أن "المقترح يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم استقرار رواتب موظفي الدولة، ويتضمن إلغاء التعليمات التي تتعارض مع أحكامه".
من جانبه، قال النائب عبد
الحمزة
منعم
الخفاجي
، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية
نيوز، إن "المطالبة بتعديل سلم الرواتب تأتي ضمن الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب"، مؤكداً "أهمية القانون لشريحة الموظفين من ذوي الدخل المحدود، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف، أن "موظفين في درجات وظيفية عدة، من العاشرة إلى الخامسة، يتقاضون رواتب محدودة تتراوح بين 250 و300 ألف دينار"، مشيراً إلى "وجود موظفين بهذه الرواتب في أكثر من سبع وزارات".
وحذّر من أن "استمرار هذه الأوضاع، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، يفاقم الأعباء على هذه الشريحة، فضلاً عن وجود تفاوت كبير بين رواتب موظفين يشغلون درجات وظيفية متماثلة".
ودعا الخفاجي، إلى "المضي بإقرار القانون ومعالجة المواد القانونية التي يُقال إنها تتعارض معه، بدلاً من اتخاذ هذا التعارض ذريعة لتعطيله"، مؤكداً "ضرورة اتخاذ إجراءات تفضي إلى تقليص الفوارق وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة".
وبيّن، أنه "جرت مخاطبة رئيس
مجلس الوزراء
بشأن إمكانية إرسال مشروع
قانون الخدمة المدنية
والرواتب أو مقترح سلم الرواتب، إلى جانب طلب بيان الإجراءات المتخذة من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن هذا الملف".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
رئيس مجلس النواب: قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه
13:45 | 2026-10-08
هيئة الاعلام تصدر اعماما بشأن تغطية اخبار سعر الصرف ورواتب الموظفين
04:10 | 2026-10-10
البرلمان يتحرك لزيادة الرواتب وتعديل قانون التقاعد
03:37 | 2026-08-11
البنك المركزي: سعر الصرف مهم للاقتصاد ونحافظ على قيمة العملة المحلية
05:48 | 2026-10-13
رواتب
سلم
قانون الخدمة المدنية
المحكمة الاتحادية
اللجنة المالية
الشؤون المالية
السومرية نيوز
محكمة الاتحاد
مجلس الوزراء
مجلس النواب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالصور.. ما عثر عليه داخل محطة انتظار الباصات في ساحة النسور
محليات
29.28%
12:04 | 2026-10-12
بالصور.. ما عثر عليه داخل محطة انتظار الباصات في ساحة النسور
12:04 | 2026-10-12
ارتفاع جديد بسعر الدولار في العراق
اقتصاد
24.21%
09:31 | 2026-10-12
ارتفاع جديد بسعر الدولار في العراق
09:31 | 2026-10-12
اكتملت بنسبة 90% وهذه الأسماء المرشحة.. الكابينة الوزارية تقترب من خط النهاية
سياسة
23.77%
04:00 | 2026-10-12
اكتملت بنسبة 90% وهذه الأسماء المرشحة.. الكابينة الوزارية تقترب من خط النهاية
04:00 | 2026-10-12
بعد جدل السمك و"الايدز".. البيئة تصدر توضيحاً بشأن تصريحات وزيرتها
محليات
22.74%
08:50 | 2026-10-11
بعد جدل السمك و"الايدز".. البيئة تصدر توضيحاً بشأن تصريحات وزيرتها
08:50 | 2026-10-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
Live Talk
حملات النظافة المجتمعية وأثرها في تغيير السلوك - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-12
Live Talk
حملات النظافة المجتمعية وأثرها في تغيير السلوك - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-12
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-12
Live Talk
حملات النظافة المجتمعية وأثرها في تغيير السلوك - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-12
Live Talk
حملات النظافة المجتمعية وأثرها في تغيير السلوك - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-12
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
عشرين
بين الدينار والدولار .. دوّار الأسعار ودولاب الأسواق - الحلقة ٧٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
صباحكم أحلى مع سلمى
قانون الحضانة 6-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
طل الصباح
أبراج 6-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-06
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
استديو Noon
سجى نون 5-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-05
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
عمليات بغداد تعلن عن اجراءات في وسط العاصمة
05:38 | 2026-10-13
استخدام خراطيم المياه لتفريق تظاهرات جرحى الحشد أمام بوابة المنطقة الخضراء
05:01 | 2026-10-13
العراق يتحرك نحو سوريا والأردن بشأن العواصف الترابية
04:23 | 2026-10-13
تكليف هويدي قائداً لشرطة واسط وعبد الزهرة قائدا لشرطة كربلاء
04:02 | 2026-10-13
التربية تطلق التقديم الإلكتروني للانتساب وتحدد الموعد النهائي للتسجيل
03:23 | 2026-10-13
النزاهة: منع هدر (24) مليار دينار من المال العام في بابل
03:14 | 2026-10-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.