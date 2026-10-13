وزير المالية يقرر الغاء استمارة التقييم للعلاوة السنوية (وثيقة)

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها ، انه "لاحقاً باعمامينا المتضمنين اعتماد استمارة تقييم الموظفين الخاصة بالترفيع والعلاوة السنوية واستناداً الى احكام المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل وبالنظر الى انتفاء السند القانوني لاعتماد استمارة تقييم الموظف لغرض منح العلاوة السنوية تقرر ما يأتي:-الغاء العمل باستمارة تقييم الموظف لغرض منح العلاوة السنوية وعدم اعتمادها او مطالبة الموظفين بتقديمها لهذا الغرض اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.- يقتصر اعتماد استمارة تقييم الموظف على أغراض الترفيع الوظيفي حصراً وفقاً للضوابط والاحكام القانونية النافذة.