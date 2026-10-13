التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "التقديم يشمل خريجي الدراسة الإعدادية والمهنية بفروعها وتخصصاتها كافة وخريجي إعداديات التمريض والقبالة والتوليد والوقفين والدراسات الإسلامية ومعاهد الحرف والدراسات الموسيقية والفنون الجميلة من فئات ذوي الشهداء، للقبول على وفق التخصص المناظر".وأشارت الى "استمرار التقديم إلكترونياً عبر تطبيق منصة (قدم) إلى غاية يوم الخميس الموافق 2026/11/5، على أن تدخل درجات الاختبار من الكليات والأقسام المشمولة بالقبول المباشر التي تقدم إليها الطالب ضمن الاستمارة الإلكترونية بعد إجراء المقابلة والاختبار".