حركة مرورية جيدة في بغداد نسبيًا.. قائمة بالشوارع المزدحمة

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

جسر الدورة لغاية نزلة سريع محمد القاسمسريع دورة يوسفية عند التقاطع مع شارع المصافيازدحامات بسيطة في كرادة داخل قرب الجسر المعلق وكرادة خارج قرب ساحة الطابقينشارع المطار من مخرج حي العامل لغاية صعدة جسر القادسيةمجسر الربيعي ازدحامشارع مثنى الشيباني وشارع النضال عند التقاطع في ساحة الاندلسمرور بطيء في جسر السنك وشارع الجمهورية والشوارع المؤدية بين ساحة الطيران الى مقبرة الغزالي والى ساحة الخلانيشارع الرشيد ازدحام بين جسر السنك وكراج الرصافيازدحام متصل من مقبرة الجيش البريطاني ومجسر باب المعظم ونفق باب المعظم وصولا الى جسر باب المعظمالعلاوي ازدحامشوارع مدينة الطب ازدحام