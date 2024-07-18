فيسبوك وتيك توك بالمقدمة.. 25 مليون شخص استخدم الانترنت بكربلاء في العشرة الأولى لمحرم

السومرية نيوز-محليات



كشفت احصائيات هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، عن بيانات المكالمات والرسائل واستخدام الانترنت في محافظة كربلاء المقدسة خلال الأيام العشرة الأولى من محرم.

وبحسب تقرير الهيئة الذي ورد للسومرية نيوز، فأنه خلال الأيام العشرة الأولى من محرم، استخدم 24.5 مليون مشترك الهاتف النقال في كربلاء، فيما أجريت 95.5 مليون مكالمة، و46.6 مليون رسالة.



اما على صعيد الانترنت، فتم تناقل 3.5 تيرا بايت، وكان استخدام الانترنت بشكل اكبر في تطبيق فيس بوك، 846 الف غيغا بايت، وبعده تيك توك، يليه يوتيوب، وانستغرام، وواتساب، ثم تيليغرام.