دائرة الطرق والجسور في ميسان تستجيب لمناشدة عبر السومرية بشأن جسر "ابو سبع"

وتقول مصادر محلية للسومرية نيوز، ان دائرة الطرق والجسور في ميسان استجابت لتحذيرات نشرت في السومرية نيوز، من حصول كوارث بعد انهيار السياج الجانبي لجسر ابو سبع الذي يقع في قضاء الميمونة، وباشرت بإصلاحه صباح اليوم الخميس.وأمس الأربعاء، ذكر مواطنون لـ السومرية نيوز، ان "السياج الجانبي لجسر ابو سبع في قضاء الميمونة في ميسان انهار بسبب قدمه وتعرضه لتشققات"، محذرين "من حصول حوادث"، داعين "الجهات المعنية بالتدخل لمنع حدوث كوارث".