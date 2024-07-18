تخريب يطال الكابل الضوئي ويقطع الانترنت عن 40 الف نسمة في ميسان

وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تستنكر الاعمال الإرهابية التخريبية التي طالت البنية التحتية للكيبل الضوئي التابعة لوزارة الاتصالات في محافظة ميسان والمنفذة من قبل الشركة، التي أقدمت على فعلها مجموعات خارجة عن القانون".وأوضحت ان "الاعمال التخريبية تمثلت بحرق عدد من الكابينات المزودة لخدمة الانترنت فجر الخميس، 18 تموز، 2024 والتي تقدم الخدمة لأكثر من 8 الاف منزل الأمر الذي ادى الى انقطاعالخدمة عن 40 الف مستخدم للإنترنت في مدينة العمارة".وأشارت الى ان "مدينة العمارة شهدت عمليات تخريب ممنهجة ومستمرة وبواقع اكثر من 30 عملية تخريبية خلال أقل من شهر، وقد تم توثيق جميع هذه الاعتداءات بشكل محاضر معنونة الى كل من مديرية الاتصالات والمعلوماتية في محافظة ميسان ومكتب محافظ ميسان".ودعت الشركة "المحافظ وجميع الجهات الامنية بضرورة فتح تحقيق عاجل بهذه الاعمال الاجرامية التي تستهدف البنى التحتية لشريان حيوي يقدم خدمة أساسية ومهمة للمواطن العراقي ولما تحمله هذه الانقطاعات من أثر سلبي مباشر على رفاهية المواطن والعملية التنموية والاقتصادية ومسيرة التحول الرقمي التي يشهدها العراق".وطالبت الشركة "بسرعة القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وتخريب موارد الدولة".