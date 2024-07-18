الصحة تعلن استقبال طلبات الأطباء المستقيلين او من ترك العمل لكافة الاختصاصات

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استقبال طلبات الأطباء الراغبين بالعودة لكافة الاختصاصات من المستقيلين او من ترك العمل.

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم استقبال طلبات الاطباء المستقيلين او من ترك العمل منهم بكافة الاختصاصات الراغبين بإعادة تعينهم في الدرجات المخصصة للوزارة ضمن قانون موازنة 2024 بتقديم طلباتهم الى قسم شؤون المواطنين في مقر الوزارة بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 تموز 2024 ولغاية اسبوعين من تاريخ موعد استلام الطلبات المذكور في الإعلان".