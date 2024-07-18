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اعتقال تاجري مخدرات في ميسان
محليات
2024-07-18 | 14:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
965 مشاهدة
أعلنت وزارة الداخلية، مساء الخميس، عن اعتقال تاجري مخدرات في محافظة ميسان.
وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، "من خلال الجهد الاستخباري الدقيق، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على اثنين من تجار المخدرات المهمين وبحوزتهما (1 كيلو ونصف) من مادة الكرستال المخدرة".
وأضاف البيان "حاول المتهمين اخفاء المواد المخدرة دخل عجلتهما"، مشيرا الى أن "عملية القبض جاءت في محافظة ميسان وبإشراف مدير مديرية شؤون مخدرات ميسان وتم توقيف المتهمين وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتهما الى جهة الاختصاص".
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