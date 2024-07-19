"33 فرعا فعل النظام الشامل".. بيان جديد من مصرف الرافدين

السومرية نيوز – محلي

اعلن مصرف الرافدين، عن تفعيل النظام المصرفي الشامل في 33 فرعا له.

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا للبرنامج الحكومي في الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تم تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرع النور في كركوك لينضم بذلك الى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات بالاضافة الى فروع المنافذ الحدودية ( زرباطية - سفوان - عرعر - طريبيل )".

وأضاف ان "عدد الفروع النافذة والمنجزة للنظام اصبح ( 33 ) فرعا وذلك في خطوة مهمة لتعزيز النظام المصرفي وتحقيق متطلباته ومغادرة العمل الورقي والتوجه الكلي الى الانظمة الالكترونية"، لافتا الى ان "خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام لاسيما وان من اوليات ومتبنيات البرنامج الحكومي التحول الالكتروني في التعاملات المالية وتقليل حلقات الروتين امام المواطنين واختزال الوقت وتبسيط الإجراءات وتذليل المعوقات وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن وانجاز معاملاتهم".