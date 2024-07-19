الكهرباء تفجر غضب أهالي الزعفرانية.. تظاهرة حاشدة ترفع مطلب الاقالات

خرج العشرات من أهالي منطقة الزعفرانية في بغداد، اليوم الجمعة، بتظاهرات حاشدة للمطالبة بإقالة عدد من المسؤولين نتيجة تردي واقع الطاقة.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من المواطنين نظموا تظاهرة في فلكة الزعفرانية بسبب نقص الخدمات وتردي واقع الطاقة.



ورفع المتظاهرون، لافتة كتب عليها "أهالي الزعفرانية يطالبون بإقالة مدير كهرباء الرصافة مصطفى خوام ومدير الشؤون الفنية ستار رشيد ومدير قطاع الزعفرانية جبار رشيد".

