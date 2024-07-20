العراق في عمق الموجة الحرارية والدرجات العظمى ترتفع

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة للأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس في عموم البلاد للأيام المقبلة سيكون صحواً حاراً مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة".

وأضافت ان "المنطقة الشمالية ستشهد بعض القطع من الغيوم ومدى الرؤية من (8-10) كم".

وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستسجل الأعلى في البصرة بـ48 مئوية والاقل في دهوك بـ41 مئوية، فيما ستسجل بغداد 46 مئوية".