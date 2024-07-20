عيادة شعبية تحترق في سوق عريبة ببغداد

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر امني، باندلاع حريق في عيادة شعبية داخل سوق عريبة شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز ان "حريقا اندلع في عيادة شعبية داخل سوق عريبة في مدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى الى الحاق اضرار مادية"، مبينا ان "الحريق امتد الى اكشاك عدد اثنين".

وأضافت ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث".