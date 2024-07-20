انطلاق عزاء بني أسد بذكرى دفن أجساد واقعة كربلاء "معركة الطف".. متى تأسس؟ (فيديو)

ولمعرفة متى تأسس وكيف منع هذا الموكب التي تعد مراسيمه خالدة عند أهالي كربلاء خلال شهر محرم الحرام، يقول المؤرخ الكربلائي سعيد زميزم، إن "تاريخ مواكب العزاء الخاص بيوم الدفن يعود الى مطلع القرن العشرين، إذ بادر (السيد جودة المحنا) وهو أحد اعيان مدينة كربلاء وقبره معروف في المدينة، بالتأسيس لهذه المراسيم، حيث قام بجمع العشائر الموجودة في كربلاء للذهاب الى قبر الامام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) على شكل مواكب تتقدمها عشيرة بني اسد".وأضاف "استمرت هذه المراسيم حتى عام 1970 حيث بدأ التضييق عليها من قبل النظام البائد، وانتهت بشكل كامل"، بحسب الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة.وبعد سقوط النظام الصدامي عام 2003، عادت هذه المواكب لتحيي مراسيم يوم 13 من محرم الحرام ولكن بشكل أكبر وبمشاركة جميع العشائر العراقية.وتنقل المصادر التاريخية، ان اول من وصل الى كربلاء لدفن الاجساد الطاهرة بعد معركة (الطف) الخالدة كانت قبيلة بني اسد ثم وصل الامام السجاد (عليه السلام) من الكوفة الى كربلاء ليقوم بتجهيز والده الإمام الحسين (عليه السلام) واصحابه وحفر القبور ودفن الاجساد الشريفة.