بعد الرسوب العالي بالتنافسي.. البرلمان يتحرك بشأن مقاعد الدراسات العليا

وقال عضو اللجنة، حيدر المطيري، في كتاب موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انه "استناداً إلى نص المادة (61 / 7 / أ) من الدستور والمادة 15 و (27/ ثانياً، سابعا) و 29 من قانون مجلس النواب العراقي رقم 13 لسنة 2018، وبعد الاطلاع على نسب الرسوب الكبيرة في الامتحان التنافسي".وأضاف المطيري، "نرى ضرورة اعطاء كيرف مناسب ليتم إشغال كافة المقاعد الدراسية واحتواء ابنائنا المتقدمين للدراسات العليا بما يتلائم والطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية".وقبل أسبوع، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توسعة القبول في الدراسات العليا.