مصرع عامل سوري بصعقة كهربائية في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع عامل سوري بصعقة كهربائية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عامل بناء سوري الجنسية لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية".

وأضاف المصدر أن "العامل توفي اثناء العمل ضمن منطقة المنصور"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.