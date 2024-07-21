الحكم بالإعدام بحق 8 مجرمين نقلو انتحاريين فجرا نفسيهما بباب الشرقي وساحة الوثبة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المجرمين اعترفوا بقيامهم بنقل انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما في منطقة باب الشرقي وساحة الوثبة عام 2015 أدى إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية 1و3و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".