التربية توضح بشأن نتائج السادس الإعدادي ومنصة "نجاح"

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، أن آلية تصحيح الدفاتر الامتحانية تسير بانسيابية عالية ولا توجد أي معوقات في مركز الفحص، وتم تصحيح نسبة كبيرة منها وتدقيقها، مبينا أن لجان الفحص والتدقيق تعمل بشكل مكثف وتبذل جهودا مضاعفة لإكمال عملية التصحيح بشكل نهائي، كي تتمكن من تحديد موعد إعلان النتائج بشكل رسمي اعتمادا على آلية جديدة مختلفة عن الأعوام السابقة، إذ ستكون من خلال كود خاص لكل طالب بعد رفعها على منصة (نجاح) مباشرة عبر الرمز الخاص به وبشكل إلكتروني.وأشار إلى أن مراكز فحص الدراسة الإعدادية مؤمنة من الناحية الأمنية والخدمية، ولم تشهد أي خرق منذ بدء الامتحانات لغاية الآن، كما أن هناك متابعة يومية من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعملية الفحص والتدقيق، منوها بأنه من المؤمل اكتمال عملية الفحص والتدقيق خلال الأيام المقبلة، خاصة أن اللجان المختصة تتابع عملها بشكل دقيق ومستمر، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.