توجيه حكومي بالإسراع في توفير أجهزة فحص الذهب بالمطارات العراقية

المكتب الإعلامي لوزير التخطيط ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً، ضم وكيلي الوزارة، ورئيس هيئة الإحصاء، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ورئيس الهيئة العراقية للاعتماد، وعدداً من المدراء العامين، ورؤساء الأقسام".واضاف، أنه "جرت خلال الاجتماع متابعة استكمال الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية، الخاصة بفتح مراكز فحص الذهب في المطارات العراقية، التي تشمل كلاً من: مطار بغداد والنجف الأشرف والبصرة وكركوك".ووجه الوزير – بحسب البيان- "بالإسراع في توفير أجهزة الفحص والوسم من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال".واطلّع تميم، خلال الاجتماع، على "الاستعدادات الجارية لانطلاق عمليات الترقيم والحصر للتعداد العام للسكان والمساكن التي من المقرر أن تبدأ قبيل نهاية شهر تموز الجاري، وتستمر لمدة شهرين، قبل تنفيذ التعداد السكاني في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل".