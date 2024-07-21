اعتقال 12 عاملا أجنبيا جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال 12 عاملا أجنبيا جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القبض على 12 عاملا باكستانيا وافغانيا ضمن منطقة جسر ديالى".

وأضاف المصدر أن "المعتقلين مخالفين لشروط الاقامة ولا يحملون اي مستمسك رسمي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.