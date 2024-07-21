قرارات حكومية بشأن النازحين والعائدين والمبعدين

السومرية نيوز – محلي

اتخذت وزارة الهجرة، عددا من القرارات بشأن النازحين والعائدين والمبعدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، عقدت بحضور ممثلي الوزارات المعنية، أجتماعها الدوري، في الجلسة ١٧٦ لسنة ٢٠٢٤، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمالها وأتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لدعم فئات عناية الوزارة".

وأكدت جابرو ان "اللجنة العليا خرجت بعدد من القرارات، التي تدعم النازحين والعائدين واستمرار الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعودة الاسر النازحة طوعياً من مخيمات اقليم كردستان الى مناطقهم الاصلية او الاستقرار فيها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية".

كما عقدت لجنة ملف المبعدين العراقيين المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (٢٣٥٣٥) برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من المنظمات الدولية وغير الحكومية، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد.



وأكدت الوزيرة، "على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باعتبار وزارة الهجرة الجهة القطاعية المعنية بتقديم الدعم والرعاية للعراقيين العائدين من الخارج".

وناقش الحضور اوضاع العراقيين العائدين من الخارج إلى أرض الوطن، اضافة الى الإجراءات التي تنفذها وزارة الهجرة والمهجرين والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة اتجاهم، اضافة الى مناقشة المواضيع ذات الشأن التي تقع على عاتق الوزارات المعنية بتقديم الخدمات القانونية والمالية والصحية والاجتماعية ومنح الوثائق والمستمسكات لفاقديها .

وفي نهاية الاجتماع خرجت اللجنة بعدة قرارات و توصيات ترفع الى مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة للعائدين العراقيين من الخارج.