مصرع شرطي مرور بحادث سير شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمصرع شرطي مرور بحادث سير شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " احد منتسبي المرور تعرض لحادث دهس من قبل مركبة نوع تريلة ضمن مدينة الشعلة".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مصرع شرطي المرور"، مشيرا الى "التحفظ على صاحب التريلة ونقل جثة المنتسب الى الطب العدلي".