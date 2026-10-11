جنايات صلاح الدين: السجن 15 سنة بحق 6 مدانين بالاستيلاء على أموال مشاريع خدمية

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أن المدانين استولوا على مبالغ مالية مصروفة لمشروع تأهيل وصيانة التأسيسات الكهربائية، وتنظيف الدوائر الحكومية، فضلاً عن الكشف التخميني الخاص بتجهيز مواد خط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت.وأضاف البيان أن الأحكام صدرت بحق المدانين استناداً إلى أحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون ذاته.