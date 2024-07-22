موقف مروري صباحي.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:تقاطع سريع دورة-يوسفية مع شارع المصافي ازدحام من جميع الاتجاهاتتقاطع الدورة ازدحامسريع وجسر الدورة ازدحام طويل لغاية نزل الجسر العنكبوتي على محمد القاسمجسر الجادرية وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتكرادة داخل وأبو نؤاس قرب الجسر المعلقسريع المطار وجسر القادسيةنفق الزيتون من الحارثية لغاية جسر الجمهورية ازدحامشارع النصر والعلاوي وشارع 14 تموز ازدحامجسر الجمهورية وجسر السنك وجسر الاحرار ازدحام من الرصافة باتجاه الكرخشارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافي ازدحامشارع الجمهورية بين ساحة الخلاني والشورجة ازدحام السايدينمجسر ونفق باب المعظم وجميع الازقة والشوارع في باب المعظم ومدينة الطبشارع الوزيرية باتجاه باب المعظمشارع صفي الدين الحلي من المستنصرية باتجاه محمد القاسمشارع بور سعيد من مجسر الحبيبية الى لغاية مجسر قرطبةشارع فلسطين من مجسر حماة الى مجسر النخيلشارع موسى بن نصيرسريع القناة ومجسر الرستمية ازدحام طويل لغاية ساحة الجبهة وازدحام عكسي قادم من سريع القناة لغاية ساحة الجبهة