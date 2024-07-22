تنويه لقطع طريقٍ رئيسي ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم قطع طريق السير القادم من ساحة الجبهة باتجاه جسر ديالى لوجود أعمال أكساء بعد أكمال التوسعة للطريق من قبل الشركة المنفذة لمشروع الرستمية".وأضافت انه "تم تحويل السير القادم من جسر ديالى باتجاه ساحة الجبهة ذهابا وإيابا، ويستمر العمل لغاية الساعة الخامسة مساءً".