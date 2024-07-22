السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في النجف

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته الف وثلاثمائة قرص مخدر من مادة الامفيتامين، إضافة إلى عشرين ملغرام من مادة المثيل امفيتامين، اما المدان الثاني فقد ضبط بحوزته مئتين وعشرين غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فضلا عن مئتين وثلاثة وعشرين غرام من مادة الامفيتامين المخدرة لغرض الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكمين صدرا وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".