التربية تعلن موعد إعلان النتائج السادس الاعدادي – عاجل

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، مؤكدة إعلانها في الساعة السادسة من عصر اليوم.

وقال المتحدث باسم التربية كريم السيد في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم سيعلن وزير التربية واللجنة الدائمة للامتحانات عن نتائج الدور الأول من خلال بدء تفعيل منصة نجاح وسيتم ارسال النتائج مباشرة الى الطلبة".

ونشرت وزارة التربية، امس الاحد 21 تموز، مقطع فيديو يوضح طريقة معرفة نتيجة السادس الإعدادي المقرر إعلانها اليوم الإثنين عبر منصة نجاح>> الفيديو التوضيحي أدناه: